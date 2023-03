Léona Niasséne: Rumeur sur l’interdiction de prière à Ousmane Sonko: Le Khalife dément

Serigne Ahmad Diaw Niass, petit fils de Mame Khalifa, a précisé que le Khalif tient à éclairer la lanterne de l’opinion, en martelant que Léona Niassène est une terre ouverte à tous les leaders politiques du pays, ceux du pouvoir comme de l’opposition, et qu’il ne saurait avoir une interdiction quelconque pour tout pèlerin qui veut y venir.



Continuant sur sa lancée, il a ajouté que « que le leader de Pastef va venir à Léona Niassène, il va se recueillir au mausolée des saints hommes, et il sera reçu par le Khalif qui va formuler des prières pour lui" , assure-t-il encore.



Selon l’envoyé du Khalife, les débordements ou autres problèmes ne sont pas à craindre car il ne va rien se passer avec la venue du président Ousmane Sonko à Léona Niassène. « La jeunesse est là, comme cela se fait chaque année, nous avons pris toutes nos dispositions nécessaires sur le plan organisationnel et sécuritaire pour pallier à tous débordements « , a conclu Ahmad Diaw Niass.