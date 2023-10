Leral TV et Leral FM : Une Nuit d'Information au Service des Noctambules Les nuits au Sénégal sont maintenant animées de manière toute nouvelle, grâce à Leral TV et Leral FM, qui ont repensé leur programme pour offrir une expérience d'information unique à ceux qui veillent tard, souffrent d'insomnie ou vivent dans un fuseau horaire différent. Désormais, les passionnés d'actualités ont trois nouvelles raisons de rester branchés, avec le lancement du "Journal de la Nuit" : une série de trois éditions diffusées à 00h , 3h du matin et 6h du matin.



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Octobre 2023

Cette initiative audacieuse a été conçue pour satisfaire la soif d'information de ceux qui mènent des vies nocturnes ou qui sont simplement aux prises avec des horaires inhabituels. Chaque édition dure 36 minutes, offrant un condensé d'actualités variées et captivantes pour tenir compagnie à ceux qui veillent dans les heures sombres.





Leral TV et Leral FM sont fiers d'offrir cette programmation innovante pour répondre aux besoins de leur public nocturne. Le "Journal de la Nuit" promet d'être une source inestimable d'information pour ceux qui travaillent la nuit, les noctambules et tous ceux qui cherchent une expérience d'actualités de qualité au Sénégal. Restez connectés, car désormais, la nuit appartient à l'information.



Leral Tv est disponible sur CANAL + Canal N°221

LERAL TV TNT n°33

LERAL TV Sur Orange TV Canal 8

Leral Tv sur EutelSAT Fréquence 12521

Leral FM 96.1 FM, 87.8 Touba et Mbacké , 100.4 Kaolack. , 93.1 Ziguinchor



