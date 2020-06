Leral Tv Canal 33 proche d’un Grand Challenge: vers un face-à-face Madiambal Diagne-Pierre Goudiaby Atepa L’affaire du bradage foncier du littoral ponctuée d’échanges entre les deux célébrités, Madiambal Diagnal, chroniqueur, patron de presse et le célèbre architecte Pierre Goudiaby Atepa, va bientôt être tirée au clair. Proche d’un Grand Challenge, Leral Tv grâce à un accord de principe reçu, tend vers un face-à-face entre Madiambal Diagne et Pierre Goudiaby Atepa.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Chacun étalant des faits avérés et argument à l’appui, les échanges entre Madiambal Diagne et Pierre Goudiaby Atepa sur le bradage foncier ont été serrés ces jours-ci.



Historique, arguments, contre-arguments, pièces et preuves exhibées, la vérité balance tellement entre les deux camps que le Sénégalais-Lambada s’y perd, allant jusqu’à classer tout le monde dans le même sac.

Leral toujours proche de ce Sénégalais lambada s’est rapproché des deux camps pour leur proposer un face-à-face, afin de convaincre ou de laisser le citoyen juger.



Madiambal Diagne que nous avons joint en premier se dit très disponible, quelque soit l’heure où le jour choisi, magnifiant le travail que fait Leral, (Leral qui signifie éclairage en Wolof ).



La même proposition a été faite à Pierre Goudiaby Atepa dont la réponse est très attendue.



Même pour leur faciliter la tâche et éviter le déplacement, Leral.Tv, en mode télétravail, dispose de tous les outils pour leur permettre d’échanger en direct, tout en restant à domicile.



La balle est désormais dans leur camp, pour ne pas dire celui de Pierre Atépa…



Leral Tv Canal 33 Tnt ( Tél 78 019 69 69 pour se joindre au débat ce Samedi 20 h Gmt )

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos