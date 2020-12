Leral Tv en entretien avec: l’actualité islamique du Sénégal pleine de faits divers aux cribles d’Iran Ndao Les faits divers dans les daaras (écoles coraniques, l’histoire du faux prophète de Kolda, l’homme de Keur Mbaye Fall qui prie au beau milieu d’une chaussée, les bonbons et boissons alcoolisés qu’on tente de familiariser aux enfants… l’actualité islamique du Sénégal est pleine de faits divers ces temps. L’Imam Iran Ndao, connu pour son style direct est au micro de Leral Tv pour passer aux cribles ces tentatives d’islamiser, selon lui, des escroqueries et une lutte à peine voilée contre la religion

Une société qui regorge de faits ternissant l’islam, la faute à qui ?

Pour Iran Ndao, Une bonne réputation est souvent contredite par la nature de son homme. Souvent les maitres coraniques ne sont pas véridiques…Ils sont nombreux mais cachés sous le manteau religieux, voire islamique à usurper d’une position qu’ils ne méritent nullement.



Et révélations sur prenantes, il y a beaucoup d’hommes, dit-il, qui dirigent des fidèles dans les prières sans avoir leurs purifications, ablutions. Ils sont dans des lobbies qui luttent contre l’islam et sont payés à coup de milliards.



L’homme de Keur Mbaye Fall qui prie au beau milieu d’une chaussée… sa réponse est sans détour condamnant les faits, ils ne veulent que faire le buzz



Histoire récente du faux prophète de Kolda, selon lui, cela ne date pas d’aujourd’hui, car même du temps du Saint Prophète, il y en a eu qui aussi se réclamaient envoyé. L’exemple de Mousseylimatou Kazab appelé « le menteur », à Yémen aussi et même une femme qui réclamait cette distinction divine..



Tout n’est qu’une vaste histoire d’arnaque qui ne vise qu’à soutirer l’argent des naïfs

Mais l’actualité du moment, la vie sénégalaise pleine de turpitudes et vices est aussi passée aux cribles de cet entretien, avec son style particulier et des récits pleins d’anecdotes…



