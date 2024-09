Leral.net Editorial : Idrissa Seck, visionnaire de la réunification libérale et l'alliance APR-PDS Depuis 2009, Idrissa Seck n’a cessé d’appeler à la réunification de la grande famille libérale. Pourtant, ses appels répétés sont longtemps restés sans écho. Aujourd'hui, à la veille des élections législatives de 2024, son rêve devient réalité, avec la création de la coalition "Takku Wallu Sénégal". Ce mercredi 25 septembre 2024, l'Alliance Pour la République (APR) et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), ont officiellement lancé cette coalition, marquant un tournant historique dans la scène politique sénégalaise.



Cette coalition, fruit d’une volonté commune de rassembler leurs forces, vise à offrir une alternative politique solide lors des élections législatives du 17 novembre 2024. Pour Idrissa Seck, ces retrouvailles sont plus qu’une simple stratégie électorale : elles représentent la concrétisation d'une vision qu’il porte depuis des années. Convaincu que l’unité des libéraux pourrait garantir plus de 50 ans de règne sans partage, Idrissa Seck voit dans cette alliance, une confirmation de sa pertinence politique.



Alors que les électeurs se préparent pour ces législatives décisives, la coalition "Takku Wallu Sénégal" se présente comme un symbole d’espoir pour un redressement économique et social, dans la paix et la stabilité. Les forces libérales, longtemps divisées, se réunissent aujourd’hui, pour offrir une nouvelle voie, démontrant ainsi que l’histoire a fini par donner raison à Idrissa Seck.



Ce mercredi, un nouveau chapitre s’ouvre pour le Sénégal, et avec cette alliance, la famille libérale pourrait bien reprendre la place qui lui revient, avec en perspective, un avenir politique plus fort et plus stable pour le pays.

