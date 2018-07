Leroy Sané change de coiffure et fait chavirer le cœur de ces dames Leroy Sané ressemble à une toute autre depuis qu’il a décidé de tresser ses cheveux. Doté d’une tignasse jusque-là, le joueur allemand d’origine sénégalaise est en réalité un véritable beau gosse. Il a fallu qu’il change de coiffure pour que la toile s’affole et que les filles n’aient plus d’yeux que pour lui.













Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 09:50 | | 1 commentaire(s)|









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook