Les 10 PDG noirs les plus performants à surveiller en 2023: Moustapha Sow, PDG de SF CAPITAL inspire la jeunesse africaine avec une vision claire et un message d'espoir Le fondateur et PDG de SF CAPITAL, Moustapha Sow, croit qu'un leader est un "négociateur d'espoir", en particulier en Afrique, compte tenu de l'environnement et des circonstances. "Je pense qu'un bon leader en Afrique est un leader qui inspire, car nous vivons sur un continent où 70 % de la population est composée de jeunes, et la plupart du temps, ces générations sont perdues, perdent espoir, perdent inspiration. Par conséquent, en tant que leader en Afrique, l'objectif principal est de trouver un moyen d'inspirer ces jeunes dans chaque acte ou décision que nous prenons", déclare-t-il.



Mettre en valeur l'Afrique comme une destination d'espoir



Le tournant dans la carrière de Moustapha a commencé à la fin de 2009 lorsqu'il a commencé sa carrière dans la banque commerciale à l'UBA, une banque nigériane établie au Sénégal, où il a très rapidement découvert son intérêt pour l'industrie financière. Six mois après avoir quitté cette banque, il a entrepris son MBA, puis il a rejoint Citibank en 2010 au sein de la division mondiale de la banque d'investissement, avant de revenir en Afrique deux ans plus tard.



Pendant son expérience à l'Université McGill pendant ses études supérieures, Moustapha a rencontré des experts en finance qui l'ont inspiré à se concentrer sur la banque d'investissement. Son parcours avec eux, croyant et sachant que le seul endroit où il pourrait prospérer était en Afrique, a été extrêmement utile pour prendre la décision, non seulement de fonder SF CAPITAL, mais aussi pour être là où il est actuellement.



La foi de Moustapha dans la création de SF CAPITAL a été motivée par la nécessité de créer une nouvelle génération de conseillers qui comprennent l'Afrique et veulent présenter le continent comme une destination d'espoir. Son inspiration est venue de son expérience en tant que responsable de l'Afrique à l'ICIEC, une branche critique de la stratégie d'exportation et de promotion de l'investissement du Groupe de la Banque islamique de développement, où il a eu l'opportunité de voyager, de rencontrer et de participer au développement de plusieurs projets. Il a également constaté un écart significatif et une opportunité dans les secteurs du conseil financier où certaines réalités culturelles et de marché n'étaient souvent pas prises en compte.



"En tant qu'Africain ayant de l'expérience à l'étranger avec plusieurs banques commerciales, d'investissement et de développement, je crois que nous avons l'avantage unique de mieux comprendre l'Afrique ; d'où la création de SF CAPITAL, où au cours des sept dernières années, nous avons ajouté une valeur significative en conseillant sur des projets qui ont considérablement amélioré la vie des gens à travers le continent", observe-t-il.



Combler le fossé pour soutenir et stimuler les projets d'infrastructure en Afrique



SF CAPITAL est une banque d'investissement panafricaine créée en 2017 avec pour objectif principal de conseiller des clients institutionnels tels que des gouvernements, des institutions financières et des entreprises. Son objectif principal est axé sur la structuration de la dette. Jusqu'à présent, l'accent a principalement été mis sur la structuration de transactions visant à soutenir les infrastructures et le commerce à travers le continent.



Au cours des sept dernières années, SF CAPITAL a levé plus de sept milliards d'euros pour soutenir des projets d'infrastructure tels que les routes, l'assainissement, les installations de soins de santé, les installations sportives, etc. Elle a également soutenu de nombreuses banques au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigeria et au Ghana, en levant et finançant des dettes qui leur ont permis de souscrire des transactions qu'elles n'auraient pas pu structurer par le passé.



D'une société de banque d'investissement, SF CAPITAL est devenue une société de gestion d'investissements à part entière et a récemment acquis une institution de microfinance appelée MICROSEN. Le groupe comprend également West African Health Care, qui se spécialise dans le développement des infrastructures de soins de santé au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.



Le partenariat de SF CAPITAL avec INNOVO PROJETS LTD, une société EPC basée au Royaume-Uni, a permis de mieux soutenir et stimuler le financement des infrastructures avec une approche inclusive qui permet aux entreprises locales de construction de participer et de bénéficier également du transfert de technologie, notamment lorsque les besoins de l'Afrique sont énormes ; entre cent trente et cent quatre-vingts milliards de dollars américains chaque année pour couvrir son déficit de financement des infrastructures, et seulement cinquante milliards sont disponibles.



Cette solution doit permettre aux gouvernements de résoudre partiellement le chômage des jeunes. Par exemple, nous avons structuré un programme de projet routier de sept cents millions d'euros dans un pays qui créera 50 000 emplois directs, sans mentionner que 60 entreprises locales de construction et 380 PME seront impliquées au cours des cinq prochaines années.



"Cela signifie qu'il y a un écart important qui nécessite des connaissances, une structure et beaucoup de capital pour que l'Afrique puisse combler cet écart. Et lorsque vous parlez de ce besoin, l'importance des services de conseil sur mesure devient extrêmement importante sur le continent", explique Moustapha.



Sa vision pour SF CAPITAL était claire depuis le premier jour, et il veut en faire l'une des plus grandes banques d'investissement d'Afrique au cours des 10 prochaines années, avec pour objectif qu'à 100 ans à partir de maintenant, elle soit aussi bien considérée que les grandes banques d'investissement mondiales telles que Rothschild, JP Morgan et Goldman Sachs.



Soutenir le financement du commerce en Afrique - Soutenir les banques



En ce qui concerne son expertise, l'avantage concurrentiel principal de Moustapha a été son expérience dans le domaine bancaire, en tant que banquier commercial, banquier d'investissement, puis banquier de développement, ainsi que son poste à la Banque islamique de développement, où il couvrait l'Afrique, ce qui lui a permis de voyager et de participer à plusieurs projets à travers le continent. "Nous avons réussi à comprendre les besoins et les défis de l'Afrique, ce qui a contribué à notre stratégie chez SF CAPITAL, une société axée et disciplinée sur deux activités principales en matière de finances structurées, telles que le financement de projets et le financement commercial", partage-t-il.



En tant que responsable de l'Afrique à l'ICIEC, la branche d'assurance-crédit de la Banque islamique de développement, associée à son expérience en banque d'investissement, Moustapha a appris et compris la meilleure façon de structurer le financement de crédit à l'exportation en Afrique, en tenant compte des besoins traditionnels des agences de crédit à l'exportation ainsi que des défis auxquels étaient confrontés les gouvernements africains lorsqu'ils sélectionnaient les meilleurs produits et pays d'agences de crédit à l'exportation.



"C'est pourquoi nous avons réussi à soutenir avec succès le financement du commerce en Afrique, en aidant les banques à augmenter leur capacité et leur aptitude. Ces activités ont été un point de mire et notre expertise et notre expérience dans les banques commerciales, d'investissement et de développement ont été extrêmement vitales et capitales pour le succès de SF CAPITAL", affirme-t-il.



"Rêvez, mais fixez-vous des objectifs de vie" - Denzel Washington



Surmonter le défi de la construction de la confiance



L'un des défis auxquels Moustapha a été confronté était que lorsqu'il est entré dans le secteur, celui-ci était à un stade embryonnaire où les gouvernements africains et les dirigeants d'entreprise comptaient principalement sur des conseils de l'étranger. Être un jeune Africain essayant de se positionner sur ce marché a été extrêmement difficile.



"Cette confiance en notre capacité en tant qu'Africains est généralement scrutée à la loupe. Il y a un dicton qui dit : Le problème habituel avec les Africains, c'est que nous ne faisons pas souvent confiance à la capacité des autres Africains", observe-t-il. "C'était un défi, mais nous avons manœuvré, encouragé, insisté, persévéré et livré, et c'est ainsi que nous avons réussi à créer progressivement cette confiance entre nous, nos parties prenantes : clients et partenaires."



Avec la confiance comme le plus grand obstacle, Moustapha a réalisé une leçon précieuse, que dans la vie, il faut être discipliné et constant, mais aussi fiable et responsable. Si vous livrez, les gens feront affaire avec vous, car c'est ce qui compte pour eux à la fin de la journée. "Nous vivons sur un continent où les défis peuvent facilement être transformés en opportunités, et où la discipline, la constance et la fiabilité sont les principales leçons et valeurs que j'ai mises en jeu et appliquées au cours de mon parcours au sein de SF CAPITAL", réfléchit-il.



Les barrières culturelles et les croyances limitantes qui empêchent le succès



Moustapha admet franchement qu'au début de la création de SF CAPITAL, l'un des plus grands défis qu'il a rencontrés était d'être un jeune Africain essayant de pénétrer un secteur où ils avaient l'habitude de traiter avec de grandes banques d'investissement internationales.



"Sachant qu'en Afrique, nous avons encore ce défi, c'est un fait et je dois l'admettre. Mais le défi réside vraiment dans le fait d'être un Africain local, en particulier en Afrique francophone, où c'est extrêmement difficile. L'un des plus grands défis que nous avons en Afrique est que nous ne croyons pas en nous-mêmes et c'est un fait et une réalité", observe-t-il.



Moustapha révèle que croire en lui-même, travailler dur et être discipliné ont été les principaux moteurs qui l'ont aidé à devenir un leader personnalisé. "J'utilise le terme de leader personnalisé avec précaution lorsqu'il s'agit d'Africains. Nous avons besoin de leadership dans ce domaine, en particulier", remarque-t-il. "Inspirer, inspirer, inspirer... L'inspiration devrait être l'élément clé de tout ce que nous faisons."



Moustapha souligne qu'un défi important auquel les dirigeants africains sont confrontés en ce qui concerne l'impact sur la jeunesse est qu'il doit être adapté à leur réalité. Il note que 70 % des jeunes Africains ont moins de 25 ans et que la plupart d'entre eux sont perdus, parfois sans éducation, et ils veulent tous devenir riches très rapidement.



"Le défi que nous avons consiste à leur faire comprendre que l'argent n'est pas la chose la plus importante pour les personnes qui réussissent. Mais une fois que vous réussissez en Afrique et que vous dites aux jeunes que l'argent n'est pas la chose la plus importante, les gens vous regardent bizarrement. Lorsqu'une personne réussit en Afrique, elle doit être prudente dans la manière dont elle agit, se comporte, gère ses entreprises et doit également être présente, car malheureusement en Afrique, en particulier dans les régions francophones, l'expression de la réussite n'est pas bien perçue", se lamente-t-il.



Approfondissant ce défi culturel, Moustapha partage que bien qu'il ne soit pas bien perçu de montrer le succès, en même temps, on souhaite inspirer les jeunes à aspirer à la même chose, voire mieux. Cacher son succès tout en inspirant les jeunes est un exercice d'équilibre extrêmement difficile, et à un moment donné, il faut équilibrer ces deux contradictions, ou prendre la tête pour montrer à la jeunesse africaine qu'il est tout à fait possible de réussir en Afrique, qu'on soit éduqué ou non.



"Au Sénégal, il y a un dicton qui dit que l'école ne vous rendra jamais riche, ce qui est absolument faux. Nous devons continuer à communiquer, à nous engager, à soutenir et à rester inspirés, car en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit", insiste-t-il.



Un leader avec une vision claire et un négociateur d'espoir



Moustapha se définit comme un leader avec une vision claire, un négociateur d'espoir. Sa responsabilité depuis le premier jour, en tant que fondateur et PDG de SF Capital, a été de créer une notoriété de marque, et il n'aurait pas pu le faire sans être concentré, structuré et discipliné pour fournir des solutions de premier ordre, ce qu'il a réussi à faire.



Il partage, par exemple, le stade Me Abdoulaye Wade au Sénégal. Le PSD (Programme Spécial de Désenclavement), un projet de 700 millions d'euros mobilisant environ 60 entreprises et créant 50 000 emplois, a été une transaction marquante. Les 250 millions d'euros levés pour Coris Bank pour soutenir les importations de pétrole dans le pays, ainsi que les 130 millions d'euros levés pour la BNDE, ont également été des exemples de transactions qui nécessitaient de la discipline, des connaissances et de la concentration.



"Cela faisait partie de ma responsabilité de consolider notre expertise ainsi que notre personnel mixte de partout en Afrique. Nous avons employé des personnes qui croient en l'Afrique et donc en SF CAPITAL. Cela nécessitait de fournir un environnement de travail décent, car l'un des défis en matière d'attraction des talents est que vous êtes en concurrence avec les grands noms. Inspirer les talents à rejoindre SF CAPITAL a posé un défi car elle était à un stade embryonnaire. Nos arguments et notre leitmotiv, à savoir que nous offrons des opportunités et des incitations significatives que les grands noms n'auraient pas, ont fonctionné pour nous", révèle Moustapha.



Moustapha estime que sa plus grande reconnaissance a été sans aucun doute celle qu'il a reçue en 2009, lorsque le magazine Forbes l'a honoré en le mettant en couverture. Cela a également considérablement amélioré son image et la manière dont les gens le perçoivent en tant que jeune leader de l'industrie financière, non seulement au Sénégal, mais à travers l'Afrique.



"Ne visez pas à gagner sa vie, visez à faire une différence" - Denzel Washington



Donner aux gens les moyens de prendre en charge et de diriger



En tant que leader, Moustapha motive son équipe en les responsabilisant. "Lorsque vous donnez du pouvoir aux gens, ils prennent en charge. Lorsqu'ils prennent en charge, ils se sentent responsables, lorsqu'ils prennent leurs responsabilités, vous les formez, vous leur fournissez le soutien et la formation dont ils ont besoin, puis ils vous le rendent en prenant l'entreprise dans la direction que vous voulez qu'ils prennent. À la fin de la journée, vous devez vous assurer que vos objectifs sont alignés sur les leurs, et la mise en place d'une culture axée sur le succès, où tout le monde a des responsabilités, est extrêmement importante dans les affaires de nos jours, en particulier en Afrique", explique-t-il.



Moustapha estime que la diversité a été extrêmement précieuse pour garantir une culture d'intégrité et d'innovation, et il a plusieurs nationalités au sein de ses équipes et met en œuvre une culture concurrentielle de type anglo-saxon, différente de l'environnement à culture française dans lequel ils opèrent.



"Je pense que le mélange a été extrêmement précieux en ce qui concerne la garantie de l'intégrité et de l'innovation en même temps. Nous croyons à l'embauche des meilleurs et cela nécessite de mettre notre personnel dans un cadre où ils voient de la valeur, non seulement au sein de l'entreprise mais aussi en eux-mêmes, et ainsi de les autonomiser. Une autre option est un personnel mixte en termes de genre, car aujourd'hui, les femmes occupent les postes les plus décisifs au sein des différentes sociétés de notre groupe. Nous croyons en l'autonomisation des femmes et aux valeurs que les femmes apportent à l'ensemble de l'entreprise", maintient Moustapha.



En ce qui concerne le maintien d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il admet que cela a été extrêmement difficile, car en tant qu'entrepreneur, il a créé l'entreprise il y a sept ans dans un environnement extrêmement exigeant. Sa responsabilité a toujours été de se concentrer sur l'entreprise, de sorte qu'avoir une vie personnelle a été extrêmement difficile pour lui.



"Mais maintenant que nous avons organisé les choses de telle manière que chaque entreprise est dirigée par quelqu'un d'autre, je pense que je vais me donner plus de temps pour me concentrer sur ma vie personnelle. Cela a été très difficile, mais j'ai toujours réussi à passer du temps avec ma famille. Par exemple, chaque jour de travail lorsque je suis au bureau au Sénégal, je parviens à rentrer chez moi entre 17 et 20 heures et à passer du temps avec mes enfants, qui ont tous deux 4 ans. C'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises et j'en suis vraiment reconnaissant", remarque-t-il.



L'objectif personnel de Moustapha est de laisser un héritage pour la prochaine génération, pour les convaincre qu'il est possible et nécessaire que dans tous les secteurs à travers le continent, les Africains puissent et devraient prendre les devants, que ce soit dans la finance, l'industrie, les infrastructures ou l'éducation. Bien qu'il croie que les Africains ont du talent, il observe que ce talent doit prendre en charge et diriger.



Le message final de Moustapha pour les futurs leaders est le suivant : "N'aspirez pas à gagner sa vie, aspirez à faire une différence. Guidons cette nouvelle génération. Cela ne devrait pas se limiter aux discours, mais aussi à l'action. Nous devons leur montrer la voie, interagir avec eux, être proches d'eux, garder nos portes ouvertes et passer du temps avec eux. Nous devons trouver le temps de parler aux jeunes et de les inspirer, et l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai structuré SF Capital en tant que société holding de manière à ce que rien ne dépende de moi est également d'avoir du temps libre pour faire exactement cela."





