Les 15 chefs d’Etat ont reçu l’arrêt de la CEDEAO

Ce serait une surprise de voir Khalifa Sall maintenu en prison, mercredi prochain, à l’occasion de la reprise de son procès en appel car, depuis la dernière décision de la Cour de Justice de la Cedeao et la position affichée par le Procureur général de la Cour d’appel de Dakar, les choses s’accélèrent positivement pour le Maire de Dakar.



Du côté de la Cour de Justice de la Cedeao, l’arrêt a été imputé au président au Parlement communautaire, le Sénégalais Moustapha Cissé Lô, au président de la Commission, l’Ivoirien Jean Claude Brou, et au président en exercice, Faure Eyadema, selon Dakar Times. Qui informe que les 15 chefs d’Etat ont reçu l’arrêt de la Cour de Justice de la Cedeao et qu’un émissaire de la Cedeao sera envoyé à Dakar pour éviter des troubles politiques au Sénégal.













Igfm