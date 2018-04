Les 2 ex-détenus de Guantanamo sont encore au Sénégal Dans un article publié le 31 mars 2018, le site américain "The Intercept" avait annoncé le transfert de deux ex-prisonniers de Guantanamo, Omar Khalifa Mohammed Abou Bakr et Salem Abdu Salam Ghereby, vers la Libye. Ils auraient quitté le Sénégal depuis le 4 avril dernier.



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Avril 2018 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Le site Al Arabia ajoutait que les deux ex-détenus de Guantanamo se trouvent actuellement dans une prison de Tripoli.



Les ex-prisonniers sont toujours au Sénégal. Ils sont présentement à Dakar, sous surveillance d’agents de la Direction de la surveillance du territoire (Dst). Le gouvernement du Sénégal est en train de négocier leur transfert “dans des conditions sûres”, selon les termes du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, vers la Libye.



En 2016, le détenu Omar Khalifa Mohammed Abou Bakr, un homme de 46 ans qui a passé plus de 14 ans dans le centre de détention militaire américain de Guantanamo, à Cuba, sans aucun procès ni inculpation, et un autre ressortissant libyen, Salem Abdu Salam Ghereby, sont libérés de Guantanamo et transférés au Sénégal dans le cadre d’un accord bilatéral. L’administration Obama qui souhaitait fermer la prison controversée, avait salué «le geste humanitaire» de son allié africain. Le transfert de Guantanamo avait été approuvé dès 2009, mais il aurait été retardé en raison des procédures très compliquées de réhabilitation et de contrôle.



Les deux ressortissants libyens emprisonnés pendant plus de 14 ans à Guantanamo, étaient notamment accusés de liens avec al-Qaïda et ont été identifiés comme experts en armes et en explosifs. Ils avaient été capturés au Pakistan en 2002 et remis aux autorités américaines. Aucun des deux n’a été inculpé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook