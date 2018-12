Les 20 millions de Macky Sall divisent les marabouts à Podor

Lors de sa toute dernière visite dans la région de Saint-Louis, le Président Macky Sall avait reçu en audience les marabouts du département de Podor. Plusieurs d’entre eux avaient quitté des zones reculées pour assister à cette rencontre. Et les marabouts de la commune de Ndioum n’ont pas voulu se faire raconter cet événement. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux dont Thierno Kalidou Diop, ont effectué le déplacement.



Les marabouts ne sont pas rentrés les mains vides. D’autant que Macky Sall leur a offert une enveloppe de 20 millions, en guise de transport. Et c’est au moment du partage du «blé» que la situation a dégénéré. Des marabouts ayant assisté à la rencontre, ont été tout bonnement zappés, alors que d’autres qui n’étaient pas présents à l’audience, ont été servis.



«Chacun a reçu 400 000 F. Moi je n’ai rien reçu jusque-là. Je connais beaucoup d’autres personnes qui sont dans la même situation. Alors que des marabouts qui n’étaient pas du voyage ont reçu leur part des 20 millions. C’est vraiment honteux surtout pour des gens qui se disent marabouts », peste Thierno Kalidou Diop, qui avait hésité à rendre l’affaire publique.



L’As

