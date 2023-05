Les 26 000 livres offerts par l'association Culture Arts Santé et Environnement sont en cours de distribution à Dakar grâce au mécénat de compétence de la Compagnie Sucrière Sénégalaise Dakar, Sénégal - Dans le cadre d'une initiative louable, l'association Culture Arts Santé et Environnement (CASEFR.org) a récemment fait don de 26 000 livres à plusieurs écoles de la région de Dakar. Ce geste généreux a été rendu possible grâce au mécénat de compétence de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, qui a apporté son soutien financier à cette cause noble.



Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

L'Amicale des directeurs d'établissements de Richard Toll, connue sous le nom de "Le Tableau Noir", a joué un rôle clé dans l'organisation de plusieurs bourses aux dons de livres. Ces événements ont eu lieu au profit des écoles locales, notamment l'Ecole Gallo Malick, l'Ecole Gabriel Deshayes et le Collège Jean Claude Mimran. Grâce à ces efforts conjoints, les élèves de ces établissements auront bientôt accès à une bibliothèque enrichie, favorisant ainsi leur apprentissage et leur développement.



L'association Culture Arts Santé et Environnement, avec le soutien de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, s'est engagée à encourager davantage d'entreprises à participer à de telles initiatives dans le cadre du mécénat culturel. En offrant des livres aux écoles, ces entreprises peuvent contribuer à l'amélioration de l'éducation et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes étudiants sénégalais.



La distribution des 26 000 livres est actuellement en cours à Dakar, et l'enthousiasme des élèves est palpable. Ces ressources littéraires offriront des possibilités infinies, stimulant la curiosité et l'imagination des étudiants. Les enseignants espèrent que cette généreuse donation inspirera d'autres entreprises à s'engager dans des actions similaires, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel et éducatif de la jeunesse sénégalaise.



Cet événement est un rappel puissant de la puissance du partenariat entre les organisations à but non lucratif et les entreprises dans la promotion de l'éducation et du développement. L'association Culture Arts Santé et Environnement et la Compagnie Sucrière Sénégalaise méritent des éloges pour leur engagement en faveur de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Grâce à leur initiative inspirante, les élèves de Dakar auront accès à des connaissances et à des opportunités qui façonneront leur avenir de manière positive.



La distribution des livres se poursuivra dans les prochains jours, laissant derrière elle une trace durable dans les écoles bénéficiaires. Il est à espérer que d'autres entreprises emboîteront le pas et contribueront à la cause éducative, propulsant ainsi la jeunesse sénégalaise vers de nouveaux horizons, tout en renforçant le tissu culturel du pays.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook