Les 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant d’argent que la moitié de l’humanité L’heure du bilan a sonné. L’ONG Oxfam a dévoilé ce dimanche 20 janvier son rapport annuel, dans lequel elle appelle d'ailleurs les Etats à taxer les plus riches. Car à en croire leurs conclusions, la concentration des richesses s’est encore accentuée en 2018.



Selon Oxfam, une organisation internationale qui dit mobiliser le pouvoir citoyen contre la pauvreté, la concentration de la richesse mondiale s’est encore accentuée en 2018. Désormais, 26 milliardaires détiennent autant d’argent que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Un chiffre qui s’est énormément resserré en seulement un an, puisqu’ils étaient au nombre de 43 en 2017.



Et l’ONG va plus loin : selon elle, la fortune des richissimes a augmenté de 900 milliards de dollars l’année dernière, soit un rythme de 2,5 milliards de gain par jour. Au contraire, la richesse de la moitié la plus pauvre de l’humanité a chuté de 11%.



Le nombre de milliardaires aurait également doublé depuis la crise financière de 2008. Plus précis encore, l’homme le plus riche du monde, nous avons nommé Jeff Bezos, le patron d’Amazon, a une fortune estimée à 112 milliards de dollars en 2018, "le budget de santé de l'Ethiopie correspondant à 1% de sa fortune", s’est offusquée Oxfam.



Ce rapport, basé sur les données publiées par la revue Forbes et sur celles divulguées par la banque Crédit suisse, et donc critiqué par certains économistes, tombe assez mal, la taxation des plus grandes fortunes faisant débat dans plusieurs pays.



A commencer par le nôtre, où les Gilets Jaunes ne cessent de demander le retour de l’impôt sur la fortune, supprimé par Emmanuel Macron en décembre 2017. Oxfam semble d’ailleurs aller dans leur sens et appelle les Etats à taxer les plus riches. Pas sûr que leur avis fasse bouger les lignes.















