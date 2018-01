Les 4 conditions qui permettent à Neymar d’aller au Real Madrid

Le Real Madrid souhaite avoir Neymar, mais l’opération s’avère difficile dans l’immédiat. Toutefois un cabinet des experts a récemment publié un rapport de faisabilité du départ du brésilien au Real Madrid. Quatre conditions ont été posées pour rendre le départ possible en direction de la « Casa Blanca ».

1) Neymar ne veut pas partager l’affiche avec Cristiano Ronaldo Les envies du brésilien ne sont pas compatibles avec la présence de Cristiano Ronaldo dans un même effectif que lui. Neymar ne veut plus partager l’affiche avec un autre joueur plus coté que lui. C’est d’ailleurs pour cela qu’il avait quitté le Barça. Les dirigeants avaient toujours placé Lionel Messi avant lui. Il n’acceptera plus de vivre cette même expérience avec le Real Madrid qui a déjà dans ses rangs Cristiano Ronaldo.

2) Neymar souhaiterait être au centre du projet du Real Madrid Neymar souhaiterait être au centre du projet du Real Madrid et de sa puissance populaire sur la surface du globe, sur des aspects du marketing et des médias. En allant au Real Madrid, le Brésilien ne trouvera pas de mal à ce que son image soit un peu plus vendue dans le monde et qu’il soit un peu plus en vue. La seule difficulté pour que cela marche, c’est la présence de Cristiano Ronaldo. De ce fait, son arrivée sera sans doute conditionnée par le départ du Portugais.

3) Neymar ne voudrait pas quitter Paris, dès sa première saison Il faudra que Neymar passe un peu de temps au PSG avant de songer à déposer ses valises à Madrid ou dans un autre club. En venant au PSG, il s’est fixé un certain nombre d’objectifs parmi lesquels gagner la Champions League. Il serait donc prématuré de quitter le club à peine venu sans toutefois atteindre l’un des objectifs qui a été fixé. Il est venu pour porter le PSG jusqu’au sommet du foot, ce qui lui vaudrait probablement d’y passer quelques années.

4) Neymar souhaite être le joueur de la planète le mieux payé ll y a aussi l’aspect salarial qui entre en jeu. Pour que le Brésilien accepte de quitter le Paris Saint Germain, forcément, le Real Madrid devra lui faire une proposition plus alléchante que celle du Paris Saint Germain. Le Réal Madrid devra lui proposer au moins 300 millions d’euros par rapport au 222 millions d’euros que lui a offert le PSG pour son arrivée. Mais le président Florentino Pérez est conscient qu’une telle somme pour l’achat d’un seul joueur, conduira à la faillite du Club. Il sera donc difficile pour le président Madrilène de prendre une telle décision.



