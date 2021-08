Les Apriste des zones inondées troublés

De quoi ont peur les responsables politiques de l’Apr ? Certains jeunes apéristes basés à Pikine se posent la question. Ils ne comprennent pas le fait que les responsables locaux du parti présidentiel restent cloitrés chez eux, hésitant à rendre visite aux sinistrés qui, pourtant, font partie de leurs administrés.



Ces jeunes apéristes ont joint «L’AS» pour déplorer une telle situation et indiquer que ces maires, membres du HCCT, tous apéristes, ont peur d’être hués ; raison pour laquelle ils refusent d’aller témoigner leur compassion aux victimes des inondations. Ils estiment que ces derniers ne veulent pas subir les humiliations subies par le Ministre Félix Antoine Diome et le maire de Keur Massar Moustapha Mbengue.

L'As

