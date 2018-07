Les Belges sur le podium, Meunier et Hazard décisifs...

Au terme d’un match qu’elle n’aura pas dominé mais parfaitement maîtrisé, la Belgique s’est imposée devant l’Angleterre (2-0) lors de la petite finale de la Coupe du monde, grâce à un but précoce de Meunier. Joueurs mais jamais dangereux, les Anglais ne sont jamais parvenus à emballer la rencontre et terminent quatrièmes de l’épreuve russe.



Un but rapide – il n’aura fallu que 4 minutes à Meunier pour mettre les Diables Rouges sur la voie royale – et la Belgique a pris les commandes de cette petite finale. Celle-ci a vu l’Angleterre monopoliser le ballon, souvent dans de grandes proportions (près de 62-64 % de possession de ballon), mais sans jamais parvenir à déséquilibrer le bloc adverse.



En face, les hommes de Roberto Martinez ont contrôlé leur sujet, isolé Kane et procédé par des… contre-attaques rapides, plus que sur du jeu placé, à l’image de leur deuxième but, signé Hazard. Un style de jeu qui ne boudera pas le plaisir, en principe, de Thibaut Courtois… et a permis aux Belges, grâce à cette 3e place, de signer leur meilleure performance mondiale de leur histoire en Coupe du monde.









