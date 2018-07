Les Bleus en finale pour la 3e fois en 20 ans, France 1-0 Belgique

L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2018, la troisième de son histoire après 1998 et 2006. Elle aura lieu dimanche à Moscou, à 15h, face à l'Angleterre ou la Croatie.



Fantastiques, ces Bleus ! Après l'Argentine en 8es (4-3) et l'Uruguay en quarts (2-0), ils ont écarté la Belgique à Saint-Pétersbourg ce mardi soir en demi-finales de la Coupe du monde (1-0).



Ils joueront donc la finale dimanche à Moscou (15h) contre l'Angleterre ou la Croatie. Après la victoire magique contre le Brésil en 1998 (3-0) et la défaite aux tirs au but contre l'Italie en 2006, ce sera la troisième fois que l'équipe de France jouera la finale de la Coupe du monde.











Rmc