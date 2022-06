Les Chroniques du Doyen - Babacar Diagne, un as de l’audiovisuel (par Majib Sène)

Il ne fait aucun doute que le nom de Babacar Diagne restera éternellement lié à l’audiovisuel. Sa formation intellectuelle de qualité obtenue à l’École Normale Supérieure de Dakar, à l’Université Cheikh Anta Diop, à l’École Supérieure de Journalisme de Lille et une complémentaire aux États-Unis, voilà le brillant cursus scolaire et universitaire de cet homme aux élans féconds. Professeur d’anglais au Lycée Lamine Gueye de Kaolack, il rejoint la RTS où il débute son métier de journaliste. Sa vision, sa clairvoyance, son esprit curieux et son ancrage dans les valeurs de sa société d’appartenance le tout enjolivé par un professionnalisme éprouvé, lui permirent d’occuper des postes stratégiques au niveau de ce grand média d’état. Grand reporter rédacteur en chef, directeur de la télévision et directeur général, Babacar Diagne est le symbole vivant des brillants hommes de médias dont la vision, le savoir-faire et le dynamisme intellectuel sont à méditer. Son sens de l’humain, sa sagacité, sa maturité et sa finesse d’esprit sont autant d’atouts qui lui ont permis de migrer dans les hautes sphères de la diplomatie. Au paravent, on le retrouva à la Présidence de la République sous le magistère du Président Abdoulaye Wade avant d’être nommé ambassadeur en Gambie puis aux États-Unis d’Amérique.



Après avoir servi efficacement avec honneur et dignité à ces postes de prestige, il revint dans son pays et fut nommé président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel. À tous ces postes de responsabilité, il n’a point fait nature morte en raison de son éducation, de son nationalisme qui tire sa source des profondeurs du souffle ancestrale. Profondément religieux, viscéralement ancré dans les plus belles valeurs du peuple dont il est issu, Babacar Diagne se positionne comme un homme qui préfère mourir avec ses idées plutôt que de vivre avec celles des autres. Façonné par les lettres qu’il a apprises à l’université, il prône partout un humanisme digne des grands Samba Linguère, ces hommes qui plaçaient l’honneur au plus haut point. Sa famille, ses amis et particulièrement ses enfants, peuvent se vanter d’être sortis des entrailles d’un homme d’une telle envergure. Les moments que nous avons passés à la RTS, m’ont permis d’apprécier cet homme généreux, intelligent, travailleur et toujours enclin à faire le bien au profit de ses semblables.



Le Sénégal notre cher pays, est fier d’avoir enfanté des citoyens de cet acabit qui nous font honneur. Le parcours élogieux de Babacar dans la vie, mériterait d’être raconté pour permettre aux générations montantes de s’inspirer de son exemple. À cet ami d’hier et de toujours, à ce grand professionnel de l’audiovisuel, j’adresse, une nouvelle fois, mes pensées affectueuses.



Majib Sène

