Les Eaux et Forêts portent l'estocade à un réseau de trafiquants de bois La Brigade de Bonconto, lundi aux environs de 21h30, mise au parfum concernant un camion qu'on était en train de charger de bois dans la commune de Médina Gounass, s'est vite déployée, forte de quelques agents (5) des aux et Forêts.

Le camion en question était immobilisé dans un village en cours de route, pour faute de carburant. Il contenait des planches et des poutrelles.



Toutefois, le chauffeur et l'apprenti ont été gardés à vue à la gendarmerie de Vélingara. Ce mardi, le camion a été conduit au niveau de la brigade. Une troisième personne se réclamant propriétaire du produit a été appréhendée et mise en garde à vue.



Selon le propriétaire, les produits sont composés de 250 planches et 160 poutrelles en Kapokier et Dimb. Néanmoins, l'autorité a exigé le comptage exhaustif des produits.







