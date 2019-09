Les États-Unis amplifient la formation antiterroriste au Sénégal Les forces de police locales du Sénégal reçoivent un entraînement tactique dans le cadre d’un programme de lutte contre les groupes djihadistes dans la région, parrainé par les États-Unis.

Par le biais de son programme de lutte contre le terrorisme (ATA), le département d’État des États-Unis a financé la création d’un centre de formation quasi militaire à Thiès. Les instructeurs américains y dispensent de l’entraînement tactique aux officiers de police et aux gendarmes sénégalais.



La formation permet aux agences du maintien de l’ordre, de décourager et de déjouer les actes terroristes ainsi que de mener des enquêtes, « et ce faisant, [elle] contribue à sauver des vies », explique Charles Collins, le responsable de l’ATA au Sénégal.



Il s’agit du premier centre de l’ATA en Afrique de l’Ouest. Les personnels formés viennent pour l’instant uniquement du Sénégal. Mais à l’avenir, le département d’État prévoit d’entraîner des officiers de police originaires d’autres pays partenaires des États-Unis en Afrique de l’Ouest.



« Nous sommes attachés à notre relation avec le Sénégal, qui est enracinée dans nos idéaux communs : la prospérité, la sécurité et la bonne gouvernance », a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo en mars. Il a souligné l’intérêt mutuel de longue date des deux pays pour « la protection de la sécurité régionale et mondiale ».



Le Sénégal est un partenaire de l’ATA depuis 1985.

