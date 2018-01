Les Jeunesses socialistes pilonnent Pape Gorgui Ndong

La demande d'audit des dignitaires du Parti socialiste formulée par le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong a suscité une vive réaction chez les Jeunesses socialistes. Les jeunes de Ousmane Tanor Dieng se sont déchaînés dans les réseaux sociaux sur le ministre de la Jeunesse et non moins responsable de l'Alliance pour la République (Apr). C'est une déclaration que les Jeunes socialistes trouvent maladroite parce que venant d'un allié.



"On sait que tu es techniquement limité, mais la jeunesse sénégalaise attend de toi plus une affirmation de la politique de jeunesse qu'autre chose", a taclé Fakha Touré, qui pense qu'il s'agit d'une maladresse et espère que le ministre de la Jeunesse va repréciser sa pensée.









L'As