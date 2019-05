Les Khadres dénoncent les tracasseries sur la route de Nimzatt

Le Conseil Supérieur des Khadres a dénoncé les tracasseries sur la route de Nimzatt, en Mauritanie. Face à la presse mercredi dernier, le Conseil a fustigé les difficultés rencontrées par les pèlerins lors des pèlerinages.



Selon le Conseil, les Sénégalais venant des régions, rencontrent d’énormes difficultés sur la route. Ils sont arrêtés tous les 100 mètres pour des contrôles de routine, malgré la pose de macarons sur les pare-brise des véhicules.



«Depuis 1949, nous effectuons le pèlerinage de Nimzatt. Malgré les efforts consentis par les autorités mauritaniennes et sénégalaises, nous avons des difficultés. Le premier écueil concerne l’assurance des véhicules qui est passée du simple au double», a déploré le président du Conseil, Cheikh Diop.



Selon lui, le Conseil Supérieur des Khadres a décidé d’alerter sur les souffrances des pèlerins sénégalais à l’occasion de cet événement annuel de la Khadrya. Le conseil invite les Etats du Sénégal et de la Mauritanie à s’impliquer dans l’organisation du pèlerinage à Nimzatt, distant de 500 Km de Dakar.















L'As

