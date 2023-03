Les Lauréates du Prix AllAfrica Award 2023 honorées : Opportunité d’un plaidoyer pour plus d’initiatives en faveur des Femmes d’Afrique Le Groupe AllAfrica Global Medias a tenu sa traditionnelle AllAfrica Ledership Continental Awards pour remettre les prix à ses lauréates de cette année. Il s’agit de quatre femmes qui sont illustrées dans leur domaine d’activité. Mme Sy Mariama Ba, Directrice Régional de la Région francophone a rappelé que les AWA Awards ont été initiées pour honorer les femmes qui incarnent le leadership féminin et qui doivent inspirer les jeunes filles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023

Parmi les heureuses gagnantes figurent deux marocaines à savoir Mme Salwa Idrissi Akhannouch, Fondatrice et présidente de Aksal Group (Maroc) qui a remporté le Prix AllAfrica Continental Leadership Award pour le Développement Economique et Social.

A ensuite été honorée, Mme Rachida Kaaout (Maroc), Présidente du Haut-commissariat aux diasporas africaines en France qui a reçu des mains du patron de AllAfrica le Prix Diaspora AllAfrica.



Cette dernière qui a rappelé de l’importance de l’autre région d’Afrique qu’est la diaspora appelle à plus d’actions ou d’initiative pour les femmes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle.



Dans cette dynamique, Mme Vera Songwe qui est originaire du Cameroun s’est vue décernée le Prix Spécial AllAfrica Continental Leadership Award. L’actuelle présidente du conseil d'administration de la Liquidity & Sustainability Facility (LSF )pour le sublime travail abattu à la tête de la Commission économique pour l’Afrique du système des Nations Unies.



Magnifiant l’œuvre d’une grande dame, Amadou Mahtar Ba, Président Directeur général de AllAfrica, les initiatives prises par Mme Songwe lors de la période Covid-19 méritent d’être consacrées car ayant permis à beaucoup de pays africains de faire face à la pandémie.



C’est dans cette dynamique que le Prix Performance AllAfrica est revenu à la Burkinabé Mme Delphine Traore, CEO Régionale d'Allianz Africa pour les produits innovants mis en place dans le secteur de l’assurance agricole mais aussi en faveur de l’inclusion financière des femmes d’Afrique.



Ainsi après une journée chargée de propositions et d’orientations autour du thème du Forum AWA 2023 : « Souveraineté alimentaires : Nourrir l’Afrique au Féminin », le Groupe AllAfrica a joint l’utile à l’agréable.



Coté festif, le diner aux saveurs marocaines servi aux invités a été assaisonné de sonorités sénégalaises qui ont annoncé l’ambiance de fête pour annoncer la Journée internationale des Femmes célébrée au Maroc, en Afrique et partout dans le monde.

Ce qui témoigne de la vitalité du brassage culturelle qui rythme l’Afrique et la nécessité d’unir les forces dans ce contexte de mise en œuvre de la Zone de libre-échanges continental africaine (Zlecaf).



Une initiative qui, selon Mustapha Mellouk, membre du Conseil d’Administration de AllAfrica Global Media,doit être accompagnée par un leader de médias comme allafrica.com à travers des plateformes de réflexion dynamique sur les problématiques du continent africain.



