CAN 2019 - Les "Lions" attendus à Dakar à 16h Les "Lions" sont attendus à Dakar, cet après-midi à 16 heures, selon le quotidien sportif "Record", soulignant que l’équipe devra faire une escale à Alger, avant d’atterrir à l’AIBD. Par ailleurs, la délégation officielle dirigée par le ministre des Sports Matar Bâ et les membres de la Fédération sénégalaise de football, est attendue, une heure après, à 17 heures, à toujours à l’Aibd, selon le journal.

Le Sénégal a perdu la finale de la Can 2019, hier, face à l’Algérie (1-0) au Caire.



Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|



