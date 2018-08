Les "Lions" de basket vont inaugurer Dakar Arena le 7 septembre

Le premier match officiel sur le parquet de Dakar Arena, récemment inauguré par le Chef de l’État le 8 août dernier, aura lieu le 7 septembre prochain. Il mettra aux prises le Sénégal et la Centrafrique.



Un match amical qui rentre dans le cadre de la préparation du dernier tour des qualifications du Mondial, prévu au Nigeria à partir du 16 septembre, renseigne « Le Quotidien ».



"Les deux équipes pourraient se retrouver deux jours plus tard. Mais cette fois au Stadium Marius Ndiaye", ajoute la même source.



Le Ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de basket-ball sont à pied d’œuvre pour réussir le match inaugural de Dakar Arena qui pourra accueillir les éliminatoires des "Lions" du Basket pour la Coupe du monde 2019.