Les Socialistes de France magnifient la sortie politique et pédagogique du Pr. Gorgui Ciss

Le Parti Socialiste des Présidents Senghor, Diouf et de notre défunt Secrétaire Général le Président Ousmane Tanor Dieng, n'est pas une proie avec laquelle les vautours vont festoyer. Ce sera un haut lieu du débat d'idées, une force de proposition et un creuset d'éléments kaléidoscopiques, compétents, préparés pour être la seule et vraie alternative sérieuse dans le futur pour notre pays.



Nous avons choisi en notre sein d'accompagner notre nouvelle secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye durant cette phase inédite de transition, ayons la décence et l'élégance de nous y atteler au lieu de faire des plans sur la comète. Le prochain SG sera choisi par les militantes et les militants, et ce, à l'issue de la vente des cartes, des renouvellements des instances de base et d'un congrès; les adeptes du " porter presse" tout droit sortis de la cour de récréation, n'y pourront absolument rien.



L'engagement politique se doit plutôt d'être dans la mobilisation des ressources humaines et dans la prospective, pour un devenir meilleur du parti dans lequel on adhère. Il doit être de longue haleine comme le disait notre maman feue Adja Arame Diène, la mère du Parti socialiste sénégalais, " course de fond la dou course de vitesse", les effets de mode et les actions du genre "feux de paille" n'y ont pas droit de cité, ils le desservent, pis, l'affaiblissent.



Au moment où le parti risque de tendre vers une obsolescence programmée du fait de sa dislocation et de sa désunion, toute expression devrait aller dans le sens de l'unité et vers une solidarité entre ses membres. Cette déclaration incongrue, saugrenue et néfaste du secrétaire national chargé des élections du parti, n'engage que son auteur, l'avilit et ne l'honore en rien. Elle est d'une ambivalence digne de la schizophrénie et d'une puérilité politique avérée.



Il est toujours préférable de souhaiter, que de vouloir. Un vice est caché dans le vouloir.



Le leadership ainsi que la légitimité ne se décrètent point. Ils se construisent.



La légitimité de notre actuelle SG ne peut être sujet à de débats stériles. Notre camarade SG Aminata Mbengue Ndiaye bénéficie de notre confiance, et à juste titre, pour conduire et administrer le parti jusqu'au prochain congrès.



La discipline et l'à propos qui prévalent dans le parti, nous dispensent d'une certaine démarche vernaculaire en politique, pure. La formation empreinte dans le cœur et dans les actions des militants du parti socialiste est toujours éloquente, bien sûr pour ceux qui ont eu ou gardé ce sens du militantisme.



Positionnement précoce et prématuré ou erreur de calcul ? Nous ne sommes plus à l'heure des dissonances mais des accords parfaits.



" À chacun, son agenda" disait l'autre, celui du parti socialiste, de ses militantes et militants est aux antipodes du vouloir de certains, qui se construisent des destins solitaires, ponctués par la solitude, sous-tendus par des intérêts personnels au détriment du collectif et adossés à un manque de bienséance criard, qui les disqualifient de facto.



L'heure du choix du futur SG sonnera. Le profil de cet éminent leader épousera les contours que définiront nos textes, le parti. Il devra représenter les aspirations des militants et aura acquis leur confiance. Il sera un rassembleur hors pair, pur produit du Parti, pétri dans les valeurs socialistes sénégalaises et internationales, incarnera le renouveau, l'avenir du parti.









Parti Socialiste du Sénégal

Coordination de France.

Section de Paris- Montreuil " feu El hadj Diène"

Le Secrétaire Général

Doudou Diouf

