Les Usa en passant par le Nicaragua : Situation alarmante de centaines de sénégalais bloqués à Tapachula ! iGFM Plus de 500 sénégalais, candidats à l’immigration clandestine, qui voulaient se rendre aux Usa, sont bloqués à la frontière du Mexique, précisément à Tapachula. Leur situation serait très préoccupante.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, les routes du "Nicaragua" sont aujourd’hui à la mode pour ceux qui émigrent clandestinement vers les Usa. Malheureusement, nombre de nos concitoyens y sont actuellement bloqués. Certains n’ont plus rien avec eux pour vivre, alerte un de nos concitoyens.



«Ils sont coincés à Tapachula (…) il y a beaucoup de sénégalais et beaucoup d’africains qui y sont bloqués parce que les services de l’immigration mexicaine ne délivrent pas les laissez-passer pour traverser le Mexique», signale Abdoulaye Diop.



Le sénégalais vivant au Mexique, qui s’exprimait sur les sondes de la Rfm, alerte les autorités sénégalaises afin qu’elles viennent en aide à ces compatriotes. «Il y a environs 500 sénégalais qui sont coincés au Mexique actuellement», dit-il



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook