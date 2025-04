Les acteurs de la Pêche réitèrent leur confiance à Dr. Fatou Diouf

Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr. Fatou Diouf peut compter sur les acteurs de la pêche, pour dérouler sans anicroche son programme. Les acteurs de la Pêche lui réitèrent leur confiance, alors que certaines voix, semble-t-il, tentent de dénoncer le maintien de Dr. Fatou Diouf à la tête du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Dans une note reçue à «L’As», les syndicats et organisations professionnelles tiennent à exprimer leur soutien à leur ministre de tutelle. Faisant allusion à la sortie du Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (SYTRAPAS), Mamadou Mbaye, président du collège des ligneurs, estime que la décision de Mme la ministre Dr. Fatou Diouf est non seulement légitime, mais nécessaire.



A l’en croire, l’usage des filets en mono filament nylon doit être combattu aussi fermement que le trafic de drogue, en raison de leur nocivité. Une position également partagée à Mbour, où les pêcheurs, par la voix de Mbaye Ndiaye, expriment leur soulagement. Selon lui, ces filets en mono filament nylon ont gâché le travail qu’ils exercent depuis plus de 50 ans. Grâce à cette politique, dit-il, « nous voyons enfin une volonté claire de rupture ».











