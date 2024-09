Les actionnaires de la société Servair Abidjan, percevront un dividende global de 2,249 milliards FCfa, le 30 septembre 2024

Cela correspond à un dividende net par action de 206,195 FCFA contre 92 FCFA en 2022, soit une augmentation de 114,195 FCFA. Selon la direction générale de la BRVM, le titre Servair Abidjan Côte d’Ivoire cotera ex-dividende à partir du jeudi 26 septembre 2024. Les investisseurs ont ainsi jusqu’au mercredi 25 septembre 2024 pour acquérir des actions Servair Abidjan et profiter par la même occasion du dividende net qui sera versé le 30 septembre 2024. Passé ce délai, les dirigeants de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.



A la clôture de la séance de cotation du lundi 16 septembre 2024, le cours de l’action Servair Abidjan était à 2 585 FCFA contre 2 590 FCFA la veille, soit une baisse de 5 FCFA.



A la fin de l’exercice 2023, le résultat net après impôts de la société Servair Abidjan, avait progressé de 5,28%, en passant de 1,268 milliard FCFA en 2022 à 1,335 milliard FCFA.



Pour sa part, le chiffre d’affaires avait connu une augmentation de 450 millions, se situant à 11,254 milliards FCFA contre 10,804 milliards FCFA en 2022.



En ce qui la concerne, la valeur ajoutée de la société s’était rehaussée de 4,05% à 4,592 milliards FCFA en 2023 contre 4,413 milliards FCFA un an auparavant.



L’excédent brut d’exploitation était en hausse de 3,75% s’élevant à 2,212 milliards FCFA contre 2,132 milliards FCFA en 2022.



Concernant le résultat d’exploitation, il connait une légère baisse de 4 millions, se situant à 1,866 milliard FCFA contre 1,870 milliard FCFA en 2022.



De son côté, le résultat des activités ordinaires enregistrait une régression de 90 millions, s’établissant à 1,887 milliard FCFA contre 1,977 milliard FCFA un an auparavant.

Oumar Nourou