Les alertes de Macky Sall sur le Covid-19: «Prenons, très au sérieux, cette maladie» Le chef de l’Etat a invité vendredi les populations à rester chez elles et à respecter les règles d’hygiène édictées et le couvre-feu instauré récemment, afin d’éviter « une propagation générale » de la maladie à coronavirus au-delà des capacités d’accueil des établissements de santé.



Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Avril 2020 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

« Restons mobilisés dans l’observance des règles d’hygiène individuelle et collective. Respectons les mesures édictées par l’état d’urgence. Limitons nos déplacements », a recommandé Macky Sall à ses compatriotes.



Il a donné ces conseils en s’adressant aux Sénégalais, à travers la RTS, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance du pays.



« Restons à la maison. Prenons, très au sérieux cette maladie », a conseillé le chef de l’Etat aux populations, les invitant à éviter « la stigmatisation » envers les personnes infectées par le nouveau coronavirus.



Les malades ne doivent pas être stigmatisés, d’autant plus que la maladie à coronavirus, « certes très contagieuse », n’est « pas du tout honteuse », a souligné Macky Sall.



« Signalons aux services de santé tout cas suspect, pour une prise en charge précoce », a-t-il ajouté.



« C’est en observant ces règles que nous éviterons une propagation générale du virus que nos structures de santé ne pourront pas contenir », a insisté le président de la République.

