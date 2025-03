Les boulangers du Sénégal annoncent une grève les 18 et 19 mars

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) a déposé, ce 6 mars 2025, un préavis de grève annonçant un arrêt de production les 18 et 19 mars. Cette décision intervient après plusieurs mois de démarches infructueuses auprès des autorités. Selon un communiqué, les boulangers dénoncent le non-respect des engagements gouvernementaux et l’aggravation de leurs difficultés économiques, rapporte leSoleil-sn.



Un cri d’alarme face à une situation critique



Malgré de multiples demandes d’audience adressées au Premier Ministre et au Ministère du Commerce et de l’Industrie, leurs doléances restent sans réponse. « Les boulangeries sont à bout de souffle. Certaines ont déjà mis la clé sous la porte, tandis que d’autres luttent pour survivre face à des coûts de production devenus insoutenables », déplorent-ils.



Confrontés à cette impasse, les boulangers annoncent une suspension de production de deux jours, mais préviennent que cette action pourrait être prolongée si aucune mesure concrète n’est prise pour redresser leur secteur. Ils appellent les autorités à agir rapidement pour éviter une crise durable et assurer la pérennité de la filière boulangère au Sénégal, indique la même source.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook