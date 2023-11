Les bouquets Canal+: Huit (8) nouvelles chaînes pour enrichir l'expérience télévisuelle des abonnés Le paysage télévisuel sénégalais connaît une transformation majeure dès ce 14 novembre 2023 avec l'introduction de huit (8) nouvelles chaînes nationales sur les bouquets Canal+. Cette expansion vise à offrir aux abonnés une palette de contenus plus diversifiée, adaptée à différents intérêts et besoins. La présentation de ces nouvelles chaînes dans les bouquets Canal+ a eu lieu ce mardi.

Parmi ces nouvelles chaînes, 4 telles que Touba TV, Mourchid TV et Al Mouridiyyah TV sont axées sur la religion. De plus, 2 chaînes seront spécifiquement dédiées à l'éducation, dont Télé École et Canal Éducation. Enfin, 2 autres chaînes généralistes, RadioTélévision Fulbé (RTF) et 7TV, viendront compléter cette offre pour satisfaire un large public.



« Ces chaînes sont disponibles à partir de la formule ACCESS, c’est-à-dire l’offre la plus accessible de notre bouquet. Le bouquet Canal+ commence à partir de 5 000 Fcfa et va jusqu’à 40 000 Fcfa. Nous avons décidé de placer essentiellement les chaînes nationales sur le bouquet ACCESS, ce qui signifie que tous les abonnés Canal+ auront accès à ces chaînes-là », a expliqué M. Cheikh Amadou Bamba Sarr, Directeur Général de Canal+ Sénégal.



Cette initiative prévoit également des surprises tout au long du mois de novembre, avec la perspective de continuer à enrichir l'offre jusqu'à la fin de l'année 2023. « Pour ceux qui sont déjà abonnés, que leur abonnement soit actif ou échu, on leurs offre 15 jours à la formule de Canal+ qui est l’ensemble des chaînes qui sont sur notre bouquet, jusqu’à la fin de l’année (…) Le décodeur sera à 5 000 Fcfa à partir de la formule ACCES, avec 10 000 Fcfa on a la possibilité d’avoir un nouvel abonnement Canal+, l’installation et la parabole sont offertes.



Et du coup, sur les 3 premiers mois de réabonnement, la personne pourra bénéficier à chaque fois si elle se réabonne, de 14 jours qu’on lui offre sur ces trois premiers mois d’abonnement », a précisé M. Mohamed Samy K. Bengeloune, Directeur Commercial de Canal+ Sénégal.



Les représentants des nouvelles chaînes ont unanimement salué cette initiative. L'ajout de ces huit (8) nouvelles chaînes sénégalaises vient élargir le spectre des contenus accessibles aux abonnés Canal+ au Sénégal, offrant ainsi une expérience télévisuelle plus complète et représentative des besoins locaux en matière de divertissement, de spiritualité et d'éducation.



