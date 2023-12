Les boutiques de droit de Sédhiou saisies par 4 133 personnes, dont 826 victimes…

Quatre mille cent trente-trois personnes ont sollicité les services des boutiques de droits de l’Association des juristes sénégalaises (AJS) installées dans la région de Sédhiou, au cours de l’année 2023, dont 826 victimes de violences, a indiqué, la présidente de la commission droits des femmes de l’AJS, Seynabou Dieng.



En effet, au courant de l’année 2023, les neuf boutiques de droit de l’AJS ont eu à recevoir 4 132 personnes sollicitant des services d’assistance et d’orientation juridique, parmi lesquelles 826 sont victimes de violences. La plupart d’entre elles sont passées par la ligne d’appel 116 mise en place par le projet d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genres (PASNEEG) pour faciliter l’orientation des victimes de violences.



Elle s’exprimait à l’occasion de la journée de consultations juridiques gratuites organisée conjointement avec le groupe thématique genre de l’Agence italienne de développement, dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VBG). L’objectif de cette rencontre, a-t-elle rappelé, est de rapprocher les justiciables de la justice.



Elle a rappelé que les victimes de violences à Sédhiou sont orientées au niveau de la boutique de droit de la région, pour une prise en charge intégrée et holistique. Les boutiques de droit ont pour objectif de contribuer à l’éradication de tous les blocages juridiques et les pesanteurs socioculturelles qui empêchent les femmes de jouir d’une pleine citoyenneté et de libérer leurs potentialités, a-t-elle ajouté à l’Aps.



L'As