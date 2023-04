Les «bracelets patriotiques» : La grande ruée entraîne une rupture de stock

C’est la rupture des «bracelets patriotiques» du parti Pastef, à cause de l'engouement lors de la vente du premier lot. Le secrétariat national à la communication renseigne dans un communiqué parcouru par «L’As», que cet engouement démontre, si besoin est, la compréhension et l'approbation par la population, du projet de société porté par Pastef/Les Patriotes. Toutefois, le secrétariat informe que le deuxième lot sera bientôt mis en vente. Le secrétariat est en train de procéder aux derniers réglages pour mieux protéger « cet outil d'expression démocratique, de toute malversation ou sabotage ».



A ce propos, mentionne "L'As", Pastef/Les Patriotes demande aux Sénégalais épris de souveraineté, de bonne gouvernance, de démocratie de justice de s'abstenir, d'acheter quelque bracelet qui leur serait proposé, car étant forcément le fruit d'une contrefaçon et d'une intention pernicieuse.