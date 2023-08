Les cadres de Gueum Sa Bop indignés : «Les Sénégalais en ont marre du système qui les étouffe et souhaitent un changement radical» Face à l’actualité qui secoue la République, la cellule des cadres de Gueum sa Bopp dit suivre avec «mépris» et «indignation» face à ceux qu’ils qualifient de «nervis au stylo doré de la rue publique» par ailleurs «courtisans du César en posture d'avocats du diable avec une impertinence sans gêne non sans mener une politique d'Autriche face à la situation dramatique que vivent les Sénégalais».

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

C’est ainsi que les cadres du mouvement Gueum sa bopp sont montés au créneau. «Les Sénégalais ont tourné le dos aux anciens soi-disant intellectuels qui ont préféré se servir du pouvoir et nous servent des débats de bas niveau pour venir secourir un régime qui a foulé au pied les principes de l’État de droit et qui encourage la gouvernance par la terreur et l'arrogance. Il est vrai qu’il y a une véritable fracture entre les principes des droits fondamentaux et leur application par le gouvernement. Notre vision de l'État de droit consiste à garantir le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant la loi et la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire», a-t-on lu dans le communiqué.



Lequel souligne les exigences des cadres du mouvement Geum sa bopp et l’espoir que le Président de la République, Macky Sall, va organiser une élection «inclusive transparente, à la bonne date, afin d'élire un président qui apportera des solutions aux problèmes actuels».



«Nous n'attendrons pas du président d'envoyer des émissaires de son trésor caché de certains guignols de l'opposition politique qui cherchent à se faire un nom pour nous informer qu'il tenterait de faire passer 6 candidats comme qui dirait le syndrome de Boune Dione ! Nous n'attendrons pas du président non plus d'user de son coude qu'il a sur la justice pour bloquer des candidats sérieux à l'élection par le biais du parrainage débouté par la Cour de justice de la Cedeao !



Le Sénégal et les Sénégalais en ont marre du système qui les étouffe et souhaitent un changement radical avec des antisystèmes comme le président Bougane et le président Ousmane Sonko, à qui au passage, nous souhaitons prompt rétablissement et nous l'exhortons de suivre les conseils de Serigne Mountakha -yalla nafi yag te wer», ont souligné les cadres de Gueum sa bopp !

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook