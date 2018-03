Les candidatures sont ouvertes pour le 8e Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)

Dakar, le 2 mars 2018. Les candidatures à la 8ième édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient sont ouvertes depuis ce 1er mars et jusqu’au 31 mai 2018, dans la rubrique « Prix Orange de l’Entrepreneur Social » du site http://www.entrepreneurclub.orange.com .



Décerné par Orange dans le monde et Sonatel au Sénégal, ce prix récompense les projets innovants basés sur les Technologies de l’information et de la communication permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans les domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.



Le concours débutera par une phase nationale durant laquelle un jury local étudiera les projets soumis au Sénégal pour désigner trois gagnants.



Trois lauréats du Sénégal recevront, à l’issue de la compétition, des lots de 5, 4 et 3 millions accompagnant respectivement le 1er Prix, le 2e et le 3e Prix. En plus de ces lots nationaux, les trois lauréats pourront bénéficier, s’ils remportent le challenge régional, respectivement de 25 000€ (16,4 millions de FCFA), 15 000€ (9,8 millions de FCFA) et 10 000€ (6,5 millions de FCFA). Ce qui offre la possibilité à un candidat de remporter un montant global de plus de 20 000 000 de FCFA et un accompagnement personnalisé dispensé par des professionnels du financement des jeunes entreprises pendant six mois.



Durant cette seconde phase internationale, les gagnants de chaque pays, soit 51 gagnants au total, seront mis en concurrence par un jury international qui remettra le grand Prix Orange de l’Entreprenariat Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) aux trois lauréats lors de la soirée des AfricaCom Awards, prévue en novembre au Cap en Afrique du Sud.



L’édition 2017 a connu un grand succès au Sénégal avec 126 candidatures dont 24 portées par des femmes. Le gagnant du 1er prix est Ownlabs qui a reçu 5 000 000 FCFA. Le 2e prix est allé à Eyone avec 4 000 000 FCFA, tandis que ApiAfrique est lauréat du 3e Prix de 3 000 000 FCFA. Short-listés au prix international, ces deux derniers ont obtenu en bonus un accompagnement de six mois par des professionnels de l’entreprenariat et des TIC ainsi que par des consultants de l’ONG Grow Movement.



Le POESAM s’adresse à tout étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont l’initiative a moins de trois ans d’âge et concerne le Botswana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie, la Jordanie, le Libéria et le Burkina-Faso.



« Entreprise citoyenne, Sonatel œuvre continuellement dans le renforcement de l’entreprenariat dans le domaine des TIC par la promotion de l’innovation sociale en faveur du développement, grâce aux TICs comme le POESAM », a déclaré Alioune Ndiaye Directeur Général de Sonatel.



La détection des jeunes talents est au cœur de la stratégie d’Orange et de Sonatel. Le prix de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), créé en 2011, a déjà soutenu une vingtaine de projets.



