Les casseroles d'Ousmane Sonko versent du sang…Le sacrifice de trop (Xibaaru.com) Ousmane Sonko et ses féticheurs ont besoin de sang. Et à chaque fois qu’ils ont besoin de sang humain pour faire leurs rituels mystiques, ils poussent les jeunes dans la rue ou tout simplement, invitent les populations à un concert de casseroles…exactement à 20 heures, le début de la nuit. Et hier, c’était le paroxysme. Le Sénégal a assisté impuissant au décès de 24 personnes, dont 22 sur le site de l’accident. Personne ne peut s’imaginer que ces personnes tuées pendant l’accident, sont les victimes des pratiques mystiques des concerts de casseroles…





Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 14:16 | | 1 commentaire(s)|

Personne ne voudra croire aux rituels mystiques…Mais à chaque fois que le concert des casseroles est lancé par Ousmane Sonko, c’est un lot de morts que le Sénégal accueille. Après le concert des casseroles d'Ousmane Sonko, l’on a vu des jeunes migrants morts en pagaille, engloutis par les eaux. Les « patriotes » de Sonko de leur côté, accusent Macky Sall de ne pas donner de l’emploi aux jeunes…Et la conséquence, c’est ce qui les pousse vers les océans.



Mais les partisans de Sonko oublient à chaque fois qu’un concert de casseroles est donné, ce sont des morts qui sont comptés sur les routes. Et les 24 morts de Louga sont les sacrifiés des rituels d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a un marabout puissant et un chef vaudou, dont les fétiches réclament du sang pour qu’il soit toujours en tête. Un retour vers le passé des concerts de casseroles est effrayant…



En juin 2022, Ousmane Sonko appelle à un concert de casseroles…Le 20 juin 2022, un terrible accident fait quatre (4) morts et plusieurs blessés. « Un violent accident a fait quatre (4) morts et plusieurs blessés sur la route de Mbour, durant cette matinée du lundi 20 juin 2022. Le choc a eu lieu juste au niveau du Croisement Yenne, à hauteur de Dougar Ouest, tôt le matin après la fine pluie… On évoque déjà 4 morts du côté d’un taxi clando 7 places qui venait de Yenne et qui a été heurté par un camion qui venait de Diamniadio » selon la presse.



Depuis le concert de casseroles, Ousmane Sonko obtient gain de cause, ses lieutenant libérés, son blocus levé…Ousmane Sonko doit arrêter de faire des concerts de casseroles. Sinon les routes continueront de faire des victimes. Ousmane Sonko doit se targuer d’être libre de tous ses mouvements.



Le « blocus » aux alentours de son domicile est levé. L’Etat du Sénégal, visiblement a décidé de ne pas durcir le ton auprès de lui. Mais Ousmane Sonko opte pour le combat contre l’Etat du Sénégal. Ousmane Sonko utilise toutes les armes à sa disposition, rien que pour combattre et parvenir au pouvoir. Que c’est abject ! Puisqu’il utilise même le côté mystique rien que pour parvenir à ses fins.



Seulement, son arme mystique fait des drames. Il appelle à des concerts de casseroles comme le lui recommandent ses féticheurs qui réclament du sang. le leader des Patriotes est un être dramatique, qui ne recule devant rien. Peu lui importe que des Sénégalais meurent à travers la puissance mystique. Ce qu’il veut obtenir, c’est tout simplement conquérir le pouvoir. Rien que pour se mettre au service de ses maîtres, qui sont des forces obscurantistes.



Des forces obscures, obscurantistes, qui n’ont qu’un seul dessein, déstabiliser le Sénégal pour faire main basse sur ses ressources naturelles. Pour y parvenir, ces forces obscures ont trouvé un valet nommé Ousmane Sonko. Cela tombe bien pour eux, Ousmane Sonko est prêt à vendre son âme au diable, rien que pour être président de la République du Sénégal. Le chef des Patriotes s’en va jusqu’à verser le sang de personnes innocentes. Il s’initie à des rites qui ne sont que pour sacrificier de pauvres personnes innocentes. Pour Ousmane Sonko, le pouvoir peut mener à tout, même à organiser des concerts de casseroles, dont le rite est de sacrifier du sang d’êtres humains.













Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook