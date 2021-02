Les causes de la mort du jeune couple connu

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Les résultats de l’autopsie du couple Coulibaly (Absa Thiam et Fotigui Coulibaly), retrouvé mort dans leur appartement sis au quartier Bata à Rufisque, sont tombés.



Selon le rapport dévoilé par le quotidien EnQuête, parcouru par Seneweb, les deux conjoints sont morts d'une asphyxie causée par une "intoxication au gaz carbonique associée à des lésions de brûlures graves".



À signaler qu’au moment du drame, le couple traversait des moments difficiles. En effet, d'après des sources du journal, la femme avait demandé le divorce la veille du drame.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos