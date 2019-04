Les chiffres du défilé du 4 avril 2019: 815 civils, 4035 militaires, 345 véhicules, 124 motos, 7 aéronefs et 66 chevaux Au total, 1815 civils, 4035 militaires, 345 véhicules, 124 motos, 7 aéronefs et 66 chevaux prennent part au défilé du 59e anniversaire de notre indépendance, ce jour.



La cérémonie a démarré avec la décoration des militaires, suivie du défilé des civils et celui des militaires et paramilitaires.



Le Libéria, la Gambie et le Madagascar sont les pays invités d’honneur de l’édition de cette année



