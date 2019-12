Les clients de la BANK OF AFRICA en difficulté depuis le 25 Novembre Un problème interne empêche l'institution financière d'honorer son contrat avec sa clientèle, Les transactions financières ne peuvent se faire que dans l'agence où le client à ouvert son compte. Si le compte est ouvert à Tamba et que le client se trouve à Dakar, il ne pourras pas faire de transactions renseigne la banque sur son site Internet.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

"Moi mon salaire a été viré et depuis lors, mon argent n'est pas disponible. A la caisse, on te dit dialagoul (non disponible) point", témoigne une dame sur un Forum." Yorrr sa khaliss meuno ci dioth jusqu'à quand ceci durera ", décrie t-elle exaspérée.



La BOA c'est plus de 200.000 comptes, près de 400 collaborateurs, répartis sur un réseau de 55 agences, 29 agences, 2 centres d'affaires à Dakar et 24 en régions.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos