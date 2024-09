Les compagnies aériennes africaines ont enregistré +7,4% de trafic passagers en juillet

Il s’agit pour l’IATA de l’une des plus faibles croissances par région, étant donnée la proportion minime de l’Afrique dans le trafic global mondial (2,1%). De faibles performances ont aussi été notées chez les transporteurs d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient qui ont respectivement connu des augmentations de 5,3% et 5,8% des volumes en glissement annuel.



La progression du trafic a aussi été modeste en Europe, avec une hausse de 8,3% en glissement annuel, alors que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine tiennent les meilleures performances de la période, enregistrant respectivement +19,1% et 15,7+% de trafic passagers.



Pour l’IATA, ces hausses dans l’industrie aérienne sur la période ont été impulsées par la fin de la haute saison estivale. « Juillet a été un autre mois positif, malgré les perturbations importantes causées par la panne informatique de CrowdStrike. La fin de la haute saison estivale nordique nous rappelle à quel point les gens dépendent de l’avion. Mais les goulots d’étranglement persistants de la chaîne d’approvisionnement ont rendu plus difficile le déploiement de la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de déplacement. Alors qu’une grande partie du monde revient de vacances, il est urgent que les fabricants et les fournisseurs résolvent leurs problèmes de chaîne d’approvisionnement afin que le transport aérien reste accessible et abordable pour tous ceux qui en dépendent » a déclaré Willie Walsh, son DG.

