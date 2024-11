Les concessionnaires du nettoiement en grève illimitée: ils réclament 18 milliards à l'Etat

Le collectif des concessionnaires du nettoiement a décidé de durcir le ton face aux retards de paiement de l’État. Ndongo Fall, président du collectif, et ses camarades ont annoncé la suspension de la collecte des déchets jusqu’à nouvel ordre, dénonçant une dette estimée à 18 milliards de FCFA.



Le collectif a expliqué les raisons de cet arrêt dans une déclaration publique : « Le collectif des concessionnaires du nettoiement porte à l’attention du public et des autorités les informations suivantes, justifiant l’arrêt des prestations de collecte des déchets sur l’ensemble du territoire national depuis quatre jours. Et ce, après une série de discussions infructueuses avec les entités concernées », a déclaré Ndongo Fall. Selon lui, les accords passés avec l’État concernant l’apurement de cette dette n’ont pas été respectés, rapporte Senenews.



« Vous savez que l’État nous doit 18 milliards de FCFA. Malgré une rencontre avec le ministre de tutelle, qui s’était engagé à régler cette situation, nous n’avons encore rien reçu », regrette-t-il. Il a également critiqué la communication récente du ministre, qui a affirmé que 1,5 milliard de FCFA était versé mensuellement aux concessionnaires. « Même si nous reconnaissons la bonne volonté du ministre, cette somme reste largement insuffisante par rapport à la dette. Pire encore, cette situation nous met en porte-à-faux avec nos fournisseurs, qui nous réclament leur argent », a ajouté Ndongo Fall.



Les concessionnaires dénoncent aussi le manque de considération des autorités envers leur secteur. Ndongo Fall a rappelé les efforts consentis pour assurer la continuité du service, notamment pendant les périodes critiques comme les élections, malgré des moyens limités. Aujourd’hui, ils se trouvent dans une situation catastrophique : Comptes bloqués par les fournisseurs de carburant. Lignes de financement bancaire suspendues. Pression accrue des salariés en raison des arriérés de salaires.



« Si aucune solution immédiate n’est trouvée, nous serons dans l’impossibilité de reprendre la collecte des déchets. Nous présentons nos excuses aux populations impactées par cette situation, indépendante de notre volonté », a déclaré le président du collectif.



Bara Sall, membre du collectif, a également insisté sur leur ouverture à la négociation. « Nous sommes prêts à dialoguer pour trouver une solution durable. Mais jusqu’à présent, aucun acte concret n’a été posé par l’État. Nos fournisseurs refusent de nous accorder du carburant, et de nombreuses familles se retrouvent en difficulté », a-t-il affirmé. Face à ce blocage, les concessionnaires interpellent les autorités pour sauver un secteur vital mais en péril, menaçant de faillite plusieurs entreprises sénégalaises.