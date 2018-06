Les conditions de Mame Mbaye Niang pour réintégrer le gouvernement

Malgré l’intervention du chef de l’Etat Macky Sall, Mame Mbaye Niang reste inflexible sur sa démission. Le ministre du Tourisme démissionnaire persiste et signe qu’il ne retournera pas dans le gouvernement tant que les accusations portées contre lui ne sont pas prouvées.



Selon l’As qui donne l’information, il a exigé et obtenu du Président Macky Sall, un second audit du Programme de domaines agricoles communautaires ( Prodac) dans lequel il est formellement mis en cause. Le journal souligne qu’il a sollicité l’envoie d’une mission de l’Inspection générale d’Etat (Ige) et non de l’Inspection générale des Finances qui avait mené l’enquête.



Cet organe est un démembrement du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. En clair, Mame Mbaye Niang soupçonnerait son instrumentalisation pour « déconstruire son image ».