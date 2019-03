Les conseils Réussite et Motivation de Babacar Ngom !

Babacar Ngom, Sénégalais, fondateur et PDG de Sedima Group était destiné à une carrière d’ingénieur, selon les souhaits de son père. C’est ainsi que ce dernier s’occupe de toutes les démarches et modalités nécessaires, pour l’inscrire à l’E.S.P en France, où il devait vivre à l’internat. Nous sommes en 1976, année d’obtention de son BEP Mécanique au Lycée Technique André Pétavin de Saint-Louis du Sénégal.



Cependant, contre toute attente et à quelques mois de son départ, M. NGOM, pourtant passionné de mécanique, renonce à, ce qui était considéré comme une opportunité pour lui et une fierté pour ses parents, aller poursuivre ses études supérieures dans l’hexagone.

Il expliquera plus tard son choix, par le coup du destin et le besoin d’indépendance qui l’avait toujours animé.



Avec quelques peines et incompréhensions de la part de ses parents, il parvient tant bien que mal, à les convaincre qu’il voulait rester dans son pays et se mettre à son compte.

Âgé de de 22 ans à l’époque Babacar Ngom avait débuté un élevage de 120 poussins de chair avec un capital de 60.000 FCFA. Au début, il avait créé SEDIMA sous forme de GIE(groupement d’intérêt économique) et au fur à mesure que les choses marchent, l’entrepreneur mit en place des innovations majeures qui répondent aux attentes du secteur de l’aviculture au Sénégal.



Pionnier dans le secteur de l’aviculture au Sénégal, M. NGOM en est le leader aujourd’hui à travers son groupe SEDIMA, qui emploie actuellement plus de 300 personnes et fait un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards de FCFA.



Par ailleurs, M. NGOM est un serial entrepreneur. Il a créé une société immobilière dénommée SPI en 2001, puis BATIX, spécialisée dans la construction en 2012.



