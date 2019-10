‘’Les contractuels des hôpitaux virés au 29 octobre’’ : le ministre de la Santé dément et précise L’information a été relayée par certains journaux, hier. Tous les contractuels des hôpitaux devraient être virés d’ici au 29 octobre. D’ailleurs, soulignaient les mêmes sources, une note a été envoyée aux intéressés dans ce sens.

Sauf que le ministère de la Santé dément catégoriquement une telle information. « Il s’agit simplement d’une notification à titre personnel, pour signifier la fin des contrats au 31 décembre conformément à la législation qui veut qu’une notification soit envoyée aux intéressés 3 mois avant la fin de leurs contrats. Aucune circulaire n’a été envoyée à qui que ce soit », a, en effet, déclaré le Directeur de cabinet du ministère de la Santé sur la RFM.

Et de poursuivre, « chaque année, les contrats sont renouvelés. Il n’y a pas d’inquiétude à se faire sur ce plan ».



