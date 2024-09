Les députés convoqués en séances plénières lundi et mercredi

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Les députés sont convoqués en séances plénières à partir de lundi, pour l’examen de trois projets de loi, suivi mercredi de la Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, a appris l’APS de l’institution parlementaire.



Le projet de loi n°09/2023 portant loi de règlement pour la gestion 2022, est l’un des trois textes sur lesquels les députés plancheront lundi.



Il sera défendu par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, lors d’une séance plénière à partir de 9 h.



A sa suite, son collègue de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, se présentera à son tour à l’hémicycle, à 15 h.



Elle tentera de convaincre les députés d’adopter le projet de loi n°01/2024 autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey), adoptée à Malabo, le 27 juin 2014.



Le même jour à 20 h, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, présentera le projet de loi n°03/2024 relatif à la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH).



Les députés recevront mercredi à partir de 10 h, le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour sa Déclaration de politique générale. Cette séance mettra fin à la troisième session extraordinaire.



En prélude à la journée de plénières, les commissions de l’Assemblée nationale vont se réunir pour étudier les textes soumis par le président de la République.



Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook