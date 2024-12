Les députés ont adopté des projets de loi portant suppression du CESE et du HCCT

L’Assemblée nationale a adopté à une large majorité plusieurs projets de loi portant révision de la Constitution et suppression de deux institutions, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), samedi, à Dakar.



Cent trente-quatre députés ont voté en faveur de la suppression du CESE et du HCCT, huit ont voté contre, deux autres se sont abstenus.



‘’La rupture systémique dans les méthodes et moyens de gouvernance institutionnelle exige la suppression du CESE et du HCCT’’, a argué le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, en présentant les projets de loi à l’Assemblée nationale.



La ‘’réduction notable du train de vie de l’État’’, autrement dit, une baisse des dépenses publiques, est l’une des raisons de la modification constitutionnelle proposée par le gouvernement aux députés, a-t-il argué.



Les fonds publics destinés à l’entretien du CESE et du HCCT seront alloués à des secteurs vitaux, a promis M. Diagne.



Le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales avaient respectivement un budget annuel de 7,8 milliards et 7,3 milliards de francs CFA.



