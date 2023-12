Les dernières promesses du Président Sall : Un appel à une élection pacifique et une transition en douceur

À l'approche de la fin de son mandat présidentiel, le Président Macky Sall a livré ses derniers vœux pour le Sénégal, mettant l'accent sur des élections présidentielles apaisées et une transition harmonieuse vers son successeur. Dans un discours empreint de sagesse politique, il a appelé à l'importance cruciale d'une transition démocratique sans heurts.



Alors que le pays se prépare pour de nouvelles élections, Macky Sall a formulé un appel vibrant à tous les candidats à maintenir un esprit de fair-play et de transparence. Son souhait est que ces élections se déroulent dans un climat paisible et serein, permettant ainsi au Sénégal de poursuivre sa trajectoire démocratique sans perturbation.



L'ex-Président a souligné l'importance d'une transition en douceur, affirmant que le respect des principes démocratiques et la volonté de préserver l'unité nationale sont des piliers fondamentaux pour assurer la stabilité du pays dans cette période cruciale.



Son appel à des élections pacifiques et à une transition harmonieuse reflète un engagement profond envers la démocratie et la paix au Sénégal. En livrant ces derniers mots en tant que chef d'État, Macky Sall a laissé un message empreint de responsabilité politique et d'attachement à l'intégrité démocratique, posant ainsi les jalons pour un avenir politique stable et respectueux des valeurs fondamentales du pays.

