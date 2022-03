Les derniers mots de l'étudiant retrouvé pendu à Pikine: "Si je décide de mettre fin à ma vie, c'est que..."

Du nouveau dans le suicide de l'étudiant Mbaye Wade, retrouvé pendu à un arbre dans l'enceinte de l'école 3 de Pikine Icotaf.



Selon des informations de Seneweb, ce pensionnaire de l'Université virtuelle du Sénégal (Uvs), avait pris le temps, avant de se donner la mort, d'écrire une lettre d'adieu. Ainsi, dans ce texte publié sur son statut WhatsApp, Mbaye Wade dit clairement qu'il a décidé de se suicider à cause du comportement de son père biologique.



" Si je décide de mettre fin à ma vie, c'est que je ne suis pas du tout stable chez moi. Et le seul responsable n'est personne d'autre que mon père ", a expliqué l'étudiant âgé de 25 ans.



Dans sa lettre d'adieu publiée sur son statut WhatsApp, Mbaye Wade confie : " Oui, mon père que je n'estime pas du tout. Un père qui n'est pas mon idole. Un père qui ne se soucie pas (f...) de la peine de ses enfants. Un père qui ne voit que son intérêt personnel. Un père qui n'aime pas la mère de ses enfants ".



L'étudiant à l'Uvs a demandé également pardon à tout le monde, avant de regretter son passage sur terre.



"i[De par ce petit texte, je demande pardon à tous les gens [...] qui ont souffert à cause de moi. Durant toute ma vie, j'ai regretté de venir au monde. La vie qui est si belle. La vie où tout le monde veut en profiter. La vie où chacun aimerait vivre longtemps [...]]i".



Pour rappel, l'on informait dans la journée d'hier de la découverte d’un homme pendu à un arbre, dans la cour de l’école 3, à Pikine Icotaf.



Alertés de ce drame survenu dans la nuit du samedi au dimanche vers minuit, les policiers du commissariat de Pikine, après constat, ont requis les services d'un médecin légiste pour les besoins d'une autopsie.



Ainsi, les premiers éléments de l’enquête ont conclu à un suicide.











Avec Seneweb