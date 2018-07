Les détails du salaire astronomique de Cristiano Ronaldo

Transféré du Real Madrid à la Juventus pour 95 millions d'euros, Cristiano Ronaldo a secoué le marché des transferts. Ce mercredi, Sport révèle le salaire astronomique du Portugais.



Il fallait mettre la main au portefeuille et la Juventus l'a fait. Pour attirer le quintuple Ballon d'or dans le Piémont, la Juventus a déboursé une petite fortune. Outre les 95 millions d'indemnités de transfert payés au Real Madrid, le champion d'Italie va offrir à Ronaldo un salaire de 30 millions d'euros par an selon le quotidien espagnol Sport. Une somme colossale qui représente à elle seule, un quart de tous les salaires du groupe professionnel du club.



Le salaire de Ronaldo décrypté :

30 000 000 € par an

2 500 000 € par mois

575 342 € par semaine

82 192 € par jour

3.425 € par heure

57 € par minute

0,9 € par seconde

Fiscalité allégée



Le timing est excellent pour CR7. En effet, de l'autre côté des Alpes, une loi à récemment été mise en place afin d'attirer les grandes fortunes étrangères.



Ainsi, Ronaldo devra s'acquitter d'un impôt forfaitaire fixe à hauteur de 100.000 euros, peu importe ses revenus. Une aubaine pour le Portugais qui s'est récemment attiré les foudres du fisc espagnol et devra vraisemblement payer 18 millions d'euros pour différents délits.



Les plus gros salaires actuels

Lionel Messi (FC Barcelone) : 40,5 millions par an

Neymar (PSG) : 36,8 millions par an

Cristiano Ronaldo (Juventus) : environ 30 millions par an

Alexis Sanchez (Manchester United) : 24 millions par an

Oscar (Shanghai SIPG) : 23,7 millions par an











