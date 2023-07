Les deux infractions reprochées à Ousmane Sonko : Vol de portable d'une gendarme en exercice et appel à l'insurrection, selon Me Tall L'arrestation d'Ousmane Sonko, leader du parti "Pastef Les Patriotes" au Sénégal, a suscité une attention considérable, tant au niveau national qu'international. Deux infractions majeures ont été reprochées à Ousmane Sonko, alimentant la controverse et les débats dans le pays. Cet article examine les allégations portées contre lui, à savoir le vol présumé du portable d'une gendarme en exercice et l'accusation d'appel à l'insurrection, et analyse leur impact sur la scène politique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 20:34



